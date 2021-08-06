Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|06 Ağustos 2021 19:23
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