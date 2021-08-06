Karabük'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle ilerliyor
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
|06 Ağustos 2021 19:28
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Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.
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