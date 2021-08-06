'Pakdemirli'yi protesto etti, gözaltına alındı' haberi yalanlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiçbir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır" dedi.
|06 Ağustos 2021 19:39
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiçbir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki kılavuzu yalan haber olanın @faikoztrak" ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
06 Ağustos 2021 19:48
|Polonya'dan yangınla mücadele eden Türkiye'ye destek
06 Ağustos 2021 18:19
|Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor
06 Ağustos 2021 17:07
|Akşener'den vatandaşa, 'Mahşerde senle görüşeceğiz' tepkisi
06 Ağustos 2021 16:54
|MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti
06 Ağustos 2021 16:17
|'Bizim amacımız hizmettir ve yürüttüğümüz siyaset, eser siyasetidir'
06 Ağustos 2021 15:36
|'Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınlar kontrol altına alındı'
06 Ağustos 2021 15:27
|'Yangın mahallinde görevli olmayanlar kesinlikle alınmayacak'
06 Ağustos 2021 14:49
|Ege Üniversitesi mezunu siyasetçi ülkesinde Cumhurbaşkanı adayı gösterildi
06 Ağustos 2021 14:39
|Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
06 Ağustos 2021 14:33