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9 hastane çalışanının darbedilmesiyle ilgili 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Valiliği, Birecik Devlet Hastanesinde güvenlik ve sağlık personelleri ile hasta yakınları arasında 'maske takmama' nedeniyle çıkan kavgada gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.
06 Ağustos 2021 20:40
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9 hastane çalışanının darbedilmesiyle ilgili 5 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan İ.A, M.A, A.A, İ.A ve T.A'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.

Açıklamada, ayrıca tutuklanan her bir şahsa hastane içerisinde maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Birecik Devlet Hastanesinde dün güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle çıkan kavgada 7 özel güvenlik görevlisi ve bir temizlik çalışanıyla bir röntgen teknisyeni yaralanmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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