9 hastane çalışanının darbedilmesiyle ilgili 5 kişi tutuklandı
Şanlıurfa Valiliği, Birecik Devlet Hastanesinde güvenlik ve sağlık personelleri ile hasta yakınları arasında 'maske takmama' nedeniyle çıkan kavgada gözaltına alınan 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.
|06 Ağustos 2021 20:40
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan İ.A, M.A, A.A, İ.A ve T.A'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.
Açıklamada, ayrıca tutuklanan her bir şahsa hastane içerisinde maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Birecik Devlet Hastanesinde dün güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle çıkan kavgada 7 özel güvenlik görevlisi ve bir temizlik çalışanıyla bir röntgen teknisyeni yaralanmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı
06 Ağustos 2021 18:20
|Gündoğmuş yangınıyla ilgili bir kadın tutuklandı
06 Ağustos 2021 18:09
|Muğla'da ormanlık alandaki yangınlara ilişkin 6 tutuklama
05 Ağustos 2021 19:19
|Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli tutuklandı
03 Ağustos 2021 23:16
|Kışlanın yanında ateş çıkaran şüpheli tutuklandı
03 Ağustos 2021 22:12
|Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
03 Ağustos 2021 20:00
|Üniversite öğrencisi Azra'nın katil zanlısı tutuklandı
02 Ağustos 2021 20:30
|Askeri kışlada yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı
30 Temmuz 2021 17:26
|Polislere mukavemet gösteren 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
25 Temmuz 2021 17:55
|28 Şubatçılar için itiraz kapısı kapandı
23 Temmuz 2021 06:20