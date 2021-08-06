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112 sağlık çalışanlarına, tehdit ve hakaret kamerada

Diyarbakır'da 112 sağlık ekibi ihbar üzerine gittiği evde korona virüs hastasını alıp hareket ettiği sırada hasta yakınlarının ambulansa alınmasının uygun olmadığını belirtmesi üzerine hakaret ve tehdit ve saldırıya maruz kaldı. O anlar ise sağlık çalışanları tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
06 Ağustos 2021 21:14
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Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, korona virüs teşhisi konulan hastanın yakınları 112 Acil Servis'i arayarak hastalarının durumunun kötü olduğunu bildirmesi üzerine kısa sürede giden sağlık ekipleri hastaya müdahale ettikten sonra hastaneye götürmek için ambulansa aldı.

Ambulans hareket halindeyken saldırıp hakaret ettiler

Ambulans hareket ettiği sırada hasta yakınları da ambulansa binmek istemesi üzerine, sağlık görevlileri hasta yakınlarının korona virüs olma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları belirterek hasta yakınlarını alınamayacaklarını söylediler.

Saldırı kameraya yansıdı

Sağlık ekiplerinin sözlerine kızan hasta yakınları ambulans hareket ettiği sırada cama ve ambulansa yumruk atıp sağlık çalışanlarına, hakarette bulunup tehdit ederek saldırdılar. Sağlık görevlilerinin yaşadıkları o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sağlıkçılar şikayetçi oldu

Yaşanan olayın ardından bölgeden uzaklaşan sağlık görevlileri, korona virüs hastasını hastaneye bıraktıktan sonra en yakın karakola gidip kameraya kayıtlarıyla birlikte hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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