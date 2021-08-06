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Sanatçı Yusuf Güney, gönüllü orman işçisi oldu

Yusuf Güney:- "Ormancılarla aramızda tartışma yaşandı karşılıklı şikayetçi olduk. Ben bütün şikayetlerimi çekeceğim. Böyle günlerde kırgınlık, küslük olmaz"
06 Ağustos 2021 21:20
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Sanatçı Yusuf Güney, gönüllü işçi olarak Antalya'daki orman yangınlarının kontrol altına alınmasına destek verdi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Yaklaşık 35 yıllık ormancılık hayatında ilk kez bu kadar büyük bir yangın yaşadıklarını belirten Dikici, günlerdir poyraz estiği ve nem oranı yüzde 5'lere kadar düştüğü için çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü aktardı.

Orman yangınlarında milletle birlikte hep birlikte mücadele edildiğini anlatan Dikici, şöyle konuştu:

"Bu felakette anladık ki bütün Türkiye Cumhuriyeti, devletin tüm kurumları herkes bu yangındaydı, hep beraber mücadele ettik. Köylü, vatandaş, şehirli, diğer kurumlarla birlikte mücadele edildi ve milli bir ruhu meydana getirdi. Bir felaket yaşadık, Allah bir daha göstermesin. Orman teşkilatı olarak gururlandık, üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz ve günlerce aç, susuz, uykusuz, dinlenmeden sürekli ateşle mücadele ettik. Sanatçı Yusuf Güney de sanatçılığının yanında o bir yangın gönüllüsü olarak bir ormancı oldu. Bundan sonra hep beraber olacağız. Yusuf beyi artık yangın üniformasıyla yangınlarda göreceksiniz. "

- "Böyle günlerde kırgınlık, küslük olmaz"

Yusuf Güney ise yaşanan olayın küresel bir kriz olduğunu, dünyanın birçok yerinde bu yangınların yaşandığını söyledi.

İstanbul'da konserdeyken yangın haberini duyunca yangın tüplerini alarak bölgeye ulaştığını anlatan Güney, yangınların insanüstü bir güçle önlendiğini vurguladı.

İki gündür kamuoyunu meşgul eden üzücü olay yaşandığına değinen Güney, "Kimse uyumuyordu, yangınla mücadele edenlerin hakları ödenmez. Buraya geldiğimde talihsiz bir şey yaşandı. Ormancılarla aramızda tartışma yaşandı karşılıklı şikayetçi olduk. Ben bütün şikayetlerimi çekeceğim. Böyle günlerde kırgınlık, küslük olmaz. Hepimiz aynı amaç için buradayız. Kavga ettiğimiz arkadaşlarla bizzat görüşeceğim, gerekirse özür dileyeceğim. Birlik ve beraberlikte kötü günleri çabuk atlatacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici, orman işçisi yeleği ve şapkasını Güney'e hediye etti.

Manavgat'ta günlerdir devam eden ve bugün kontrol altına alınan orman yangınlarına müdahale etmek isteyen Güney ile orman işçileri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, olay sonrası taraflar karşılıklı birbirinden şikayetçi olmuştu.
Anadolu Ajansı
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