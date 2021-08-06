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Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.
|06 Ağustos 2021 21:24
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.
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