Tokat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı
|06 Ağustos 2021 21:48
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Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılıkça, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 1'i savcılıkça, 4 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
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