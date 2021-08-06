MEB: Bakanımız Özer'in kişisel sosyal medya hesabı yoktur
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Bakanımız Mahmut Özer'in kişisel sosyal medya hesabı bulunmamaktadır." dedi.
|06 Ağustos 2021 21:50
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Milli Eğitim Bakanlığı, 'Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'in kişisel sosyal medya hesabı bulunmamaktadır.' dedi.
İşte Bakanlıktan yapılan açıklama;
"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in kişisel sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Sayın Bakanımız adına paylaşımlar yalnızca Bakanlığımızın sosyal medya hesabından yapılacaktır."
MEB'den açıklama;MemurlarNet (@memurlarnet) August 6, 2021
Bakanımız Mahmut Özer'in kişisel sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. pic.twitter.com/TUw0ZZWDuv
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