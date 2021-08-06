CNN, iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi
|06 Ağustos 2021 22:26
|+Aa- Yazdır
CNN'in bağlı olduğu WarnerMedia Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zucker, çalışanlarına gönderdiği hatırlatma notunda, kurum binalarına giren çalışanların Kovid-19 aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğunu, bu kurala uymayan 3 kişinin işine son verildiğini belirtti.
Zucker'in hatırlatma notunda, "Açık konuşayım, bu konuda sıfır tolerans politikamız var." ifadesi yer alırken, işten çıkarılanların kimlikleri ve hangi birimlerde çalıştıkları hakkında bilgi paylaşılmadı.
CNN ayrıca çalışanlarına, 7 Eylül için belirlenen ofise dönüş tarihinin en azından ekim ortasına kadar erteleneceğini duyurdu.
Amerikan haber ajansı AP de çalışanlarına, 13 Eylül'de beklenen ofise dönüş tarihinin ertelendiğini bildirirken, diğer medya kuruluşlarının da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle benzer kararlar aldığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ABD nüfusunun yarısı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
06 Ağustos 2021 20:48
|Küresel Delta alarmı: Birçok ülkede kısıtlama gündemde
06 Ağustos 2021 06:50
|Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor
05 Ağustos 2021 22:28
|Yunanistan'da orman yangınlarına ordu müdahale edecek
05 Ağustos 2021 15:36
|Dera'daki direnişçiler: Türkiye garantör olsun
05 Ağustos 2021 08:06
|ABD, 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısını reddetti
04 Ağustos 2021 21:08
|Ülkeler, aşılama için vatandaşlarını para ile teşvik ediyor
03 Ağustos 2021 16:44
|Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi
03 Ağustos 2021 14:40
|Azerbaycan'da, milletvekili polis memurunu darbedince dokunulmazlığı kaldırıldı
03 Ağustos 2021 13:01
|Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 180 milyonu geçti
03 Ağustos 2021 10:12