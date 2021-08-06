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Bozkırın ortasındaki Yeşilgöl, doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki, güzelliğiyle dikkat çeken, doğal oluşum olan karstik Yeşilgöl'e doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor.
06 Ağustos 2021 22:31
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Bozkırın ortasındaki Yeşilgöl, doğaseverlerin ilgisini çekiyor

İmranlı'ya 21 kilometre uzaklıktaki Toptaş köyünde karstik arazide dipten kaynayan suyla oluşan ve ismini renginden alan Yeşilgöl, görenleri hayran bırakıyor. Etrafındaki zengin bitki örtüsü ve doğallığıyla dikkat çeken göle ulaşmak isteyenler, yaklaşık 3 kilometre, engebeli araziyi aşıyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının sıklıkla ziyaret ettiği göl dronla havadan da görüntülendi. Hafta sonları tatil yapmaya göle geldiklerini söyleyen Muhammed Tolga Koç, "Bu göl, yeni keşfedildi. Gölün manzarası çok güzel. Gölü bulduktan sonra sıklıkla buraya, hafta sonları gelip vakit geçiriyoruz. Ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Amatör olarak, gelip burada fotoğraf çekiyorum" dedi.
DHA
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