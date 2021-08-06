Bozkırın ortasındaki Yeşilgöl, doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki, güzelliğiyle dikkat çeken, doğal oluşum olan karstik Yeşilgöl'e doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor.
|06 Ağustos 2021 22:31
|+Aa- Yazdır
İmranlı'ya 21 kilometre uzaklıktaki Toptaş köyünde karstik arazide dipten kaynayan suyla oluşan ve ismini renginden alan Yeşilgöl, görenleri hayran bırakıyor. Etrafındaki zengin bitki örtüsü ve doğallığıyla dikkat çeken göle ulaşmak isteyenler, yaklaşık 3 kilometre, engebeli araziyi aşıyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının sıklıkla ziyaret ettiği göl dronla havadan da görüntülendi. Hafta sonları tatil yapmaya göle geldiklerini söyleyen Muhammed Tolga Koç, "Bu göl, yeni keşfedildi. Gölün manzarası çok güzel. Gölü bulduktan sonra sıklıkla buraya, hafta sonları gelip vakit geçiriyoruz. Ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Amatör olarak, gelip burada fotoğraf çekiyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Günlük 13 ton tüketiliyor, yaz aylarında satış rekoru kırıyor
06 Ağustos 2021 22:51
|3 ilde daha orman yangını çıktı
06 Ağustos 2021 19:28
|Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
06 Ağustos 2021 19:23
|Aydın'ın Çine ilçesinde 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
06 Ağustos 2021 19:20
|İstanbul'u kül bulutu sardı
06 Ağustos 2021 18:16
|Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı
06 Ağustos 2021 17:49
|Cep telefonu çekmiyor; konuşmak için mezarlığa çıkıyorlar
06 Ağustos 2021 17:43
|Eber Gölü kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor
06 Ağustos 2021 17:04
|'İmamoğlu, Eylül'de bu lojmana taşınacak'
06 Ağustos 2021 15:52
|Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin
06 Ağustos 2021 11:56