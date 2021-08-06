1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Delta varyantı orijinal virüse göre çok daha bulaşıcı'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söylemek zorundayız. Delta varyantı, eski varyantlara göre bulaştırıcılık özelliği çok daha fazla olan, insanların kısa süre iletişim ve etkileşimde olmalarında bile hastalanma riskinin olduğu bir varyant. Bunun da vaka sayılarına ciddi anlamda tesir ettiğini ifade edebiliriz" dedi.
06 Ağustos 2021 22:45
+Aa- Yazdır
'Delta varyantı orijinal virüse göre çok daha bulaşıcı'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, son zamanlarda yaşanan vaka artışının, Kurban Bayramını da içine alan 9 günlük tatil döneminde oluşan sosyal hareketlilikten kaynaklandığını söyledi.

Prof. Dr. Oğuztürk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ayrıca Delta varyantının son dönemde ülke genelinde yayılım eğiliminde olduğunu ve bu varyantın orijinal virüse göre çok daha bulaşıcı olduğunu ve bu durumun vaka artışlarına da tesir ettiğini kaydetti.

Oğuztürk, ayrıca aşılamanın önemine vurgu yaparken, iki doz aşı olmuş kişilerin sırası geldiğinde üçüncü dozlarını da olması gerektiğini, aşı olanların da hastalığı hafif atlatıyoruz diye rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.

Çift doz aşı olanların hastalığı hafif geçirdikleri için, virüsü yaymadıklarını düşünmelerinin yanlış olduğuna dikkat çeken Oğuztürk, aşılanmış bireylerin de pozitif çıkmaları durumunda kendilerini kesinlikle izole etmeye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Bu aşırı kurallara uymama şeklindeki süreçte virüs bayram yaptı diyebiliriz"

Kurban Bayramı sonrasında vaka artışlarında yaşanan yukarı doğru ivmelenmenin hala devam ettiğini belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Kurban Bayramı'nın da içerisinde olduğu 9 günlük tatil döneminde, maalesef ülke insanları olarak kurallara uyma konusunda tam bir istikrar sağlayamadık. Bu anlamda bireysel tedbirlerin uygulanmasındaki eksiklikler ve aşılama sayılarında da istenilen düzeyde bir oranın oluşmaması. Maalesef o tatilin bitişi sonrasında vaka sayılarında artışa sebebiyet verdi. Vaka sayıları şuan itibariyle 25 binler seviyesinde. Bu bizim istemediğimiz bir rakam. Bu aşırı kurallara uymama şeklindeki süreçte virüs bayram yaptı diyebiliriz. Bunun yansımalarını da hep beraber görmekteyiz. Aslında bayram döneminde şehirlerarası seyahat ve sosyal hareketliliğin artması virüs için bulunmaz bir nimetti ve virüs de bundan faydalandı" ifadelerini kullandı.

"Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söylemek zorundayız"

Delta varyantının, tüm dünyada olduğu gibi ülke genelinde de baskın hale gelmeye başladığına dikkat çeken Oğuztürk, "Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini söylemek zorundayız. Delta varyantı, eski varyantlara göre bulaştırıcılık özelliği çok daha fazla olan, insanların kısa süre iletişim ve etkileşimde olmalarında bile hastalanma riskinin olduğu bir varyant. Bunun da vaka sayılarına ciddi anlamda tesir ettiğini ifade edebiliriz. Bu 9 günlük süreçteki sosyal hareketliliğin artması, şehirlerarası iletişimin artması ve bireysel tedbirlere uyma konusundaki etkinlikler süresinde virüsün de kuluçka süresini göz önünde bulundurursak önümüzdeki birkaç gün daha vaka sayılarının düşme eğiliminde olmayacağını ifade edebiliriz. Ama bizim elimizde aşılama gibi çok güçlü bir silah var. Aşılama ile bu direnci kırabileceğimize ve sonbahara doğru, bu vaka sayılarının çok da artmayacağı bir periyodu yakalayabileceğimizi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İki doz aşı yapıldı olay bitti, böyle bir durum söz konusu değil"

Aşılanmanın önemine de dikkat çeken Oğuztürk, "Hastalanabilirsiniz. Ama aşının faydası ne? Daha ağır seyretmesini engelliyor. Hafif şekilde veya hiç şikayet olmadan da hastalığı atlatabiliyoruz. Bu anlamda aşının buradaki faydasını tartışmaya gerek yok. Ancak şöyle bir realite var. Eğer siz aşı olmuş ve hastalanmışsanız, hafif atlatsanız dahi virüsü o süreçte başkalarına bulaştırma riskiniz var. Onun için topluma şu bilgiyi net bir şekilde aktarmamız gerekiyor. 'Siz iki doz aşı olsanız dahi, kendinizde ciddi bir rahatsızlık oluşma süreci olmasa da başkalarına hastalığı bulaştırma riskinden dolayı bireysel tedbirlere uymaya devam etmek zorundasınız.' İkincisi, bu hastalık devam ettikçe, virüs sosyal ortamdan ve hareketlilikten beslenip yaşamımızın bir parçası olmaya devam ettikçe bizim iki doz aşısız olmamız gibi bir süreç doğru değil. Yani iki doz aşı olduğunu bu sizi sonsuza kadar korumuyor. Bu iki doz aşıdan sonra vücudun savaşçı elemanlarının aktive olması ve o şekilde beklemesi adına, tekrarlayan doz aşılar ile ilgili bir yaşam tarzını öyle görünüyor ki, virüs yaşamımızda olmaya devam ettikçe biz de göreceğiz. Bu anlamda iki doz aşı yapıldı, olay bitti. Böyle bir durum söz konusu değil" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06 Ağustos 2021 23:28		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
06 Ağustos 2021 23:19
Kazada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
06 Ağustos 2021 19:13		 Bakan Kurum talimat verdi! O evin temeli hemen atıldı
06 Ağustos 2021 19:08
İstanbul, Ankara ve bir çok ilimiz için sağanak uyarısı
06 Ağustos 2021 18:43		 İtfaiyecilerin alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı
06 Ağustos 2021 18:02
Yangın itfaiyeci kardeşleri buluşturdu
06 Ağustos 2021 17:33		 Yıllık ortalamanın yaklaşık 9 katı alan kül oldu
06 Ağustos 2021 17:13
Yanan ormanlar için 'doğal yenilenme' önerisi
06 Ağustos 2021 17:08		 Yerküre, yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında
06 Ağustos 2021 16:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:28 - Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi23:20 - Kılıçdaroğlu: Tanju Özcan'ın kararı doğru değil23:19 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 46 ilde 214 orman yangını çıktı22:51 - Günlük 13 ton tüketiliyor, yaz aylarında satış rekoru kırıyor22:48 - Ümitcan Uygun tutuklandı
22:45 - 'Delta varyantı orijinal virüse göre çok daha bulaşıcı'22:43 - Balıkesir'de iki kamyonda 180 mülteci yakalandı22:31 - Bozkırın ortasındaki Yeşilgöl, doğaseverlerin ilgisini çekiyor22:26 - CNN, iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi22:21 - Öğretmenlere 3 yıl için 5 bin 350 TL'lik promosyon22:15 - Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
21:50 - MEB: Bakanımız Özer'in kişisel sosyal medya hesabı yoktur21:48 - Tokat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı21:24 - Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı21:20 - Sanatçı Yusuf Güney, gönüllü orman işçisi oldu21:19 - Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber
21:14 - 112 sağlık çalışanlarına, tehdit ve hakaret kamerada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Bakan Özer: Vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
Ankara Büyükşehir 150 zabıta memuru alacaktı, 69 adaya sıfır puan verdi
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağmur gel artık 3
milli eğitim bakanlığı 5
seyrelti 1
mutlu görünmeye çalışmak 6
dünyadan uzak 4
okullar açılacak mı 2
Haluk Levent'in Yangınlar için Helikopter kiralaması 5
toplumsal obezite 2
Yaş aldıkça sadeleşmek 1
cüneyt arkının en büyük korkusu 1
SON İLANLAR
İzmir Karşıyaka Belediyesi 25 geçici işçi alacak
Karaman Milli Eğitim Md. eski hükümlü işçi alacak
Polis Meslek Yüksekokulu 2500 öğrenci alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam