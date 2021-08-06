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Günlük 13 ton tüketiliyor, yaz aylarında satış rekoru kırıyor

Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan 'Sivas Köftesi', yaz aylarında şehir nüfusunun artmasıyla günlük ortalama 13 ton tüketiliyor.
06 Ağustos 2021 22:51
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Günlük 13 ton tüketiliyor, yaz aylarında satış rekoru kırıyor

Dünyaca ünlü bir marka haline gelmesiyle Türk Patent Enstitüsüne başvurularak 2010 yılında tescil ettirilen 'Sivas köftesine' ilgi günden güne artıyor. Sadece et ve tuz kullanılarak yapılan köfte, kısıtlamaların kalkması, kafe ve restoranların açılması, gurbetçi vatandaşların memleketlerine gelmesiyle adeta satış rekoru kırdı. Geçtiğimiz yıllarda günlük ortalama 10 ton tüketilen Sivas köftesi şehirde artan nüfusun etkisiyle yaz aylarında günlük tüketimi 13 tonu buldu. Lezzeti ile iştah kabartan Sivas Köftesinin satışı, 36 adet tescilli satış noktasında, kentte hizmet veren 400 lokanta da ve Türkiye genelinde birçok lokantada satılıyor. Sivas dışında birçok ilde de satışı yapılan Sivas Köftesinin müdavimleri her geçen gün artıyor.

"Pandemiden sonra insanlar hasret kalmış"

Sivas'ın meşhur Köftecisi Ahmet Usta, pandemide insanların Sivas Köftesine hasret kaldıklarını belirterek, "Bu iş benim babamın mesleği. Babamın yanında çıraklığa başladım babam öldükten sonra seyyar tezgahımızı devraldım ve o günden sonra bu mesleğe devam etmekteyim. Sivas köftesi bu yörenin yayılım hayvanlarından, dağlarında keklik yemiş, rehası falan yerinde olan hayvanların etinden yapılır. İçerisinde katkı maddesi olmaz sadece tuz ve kaliteli et olur ondan yapılır. Diğer köftelerden ayırt edici özelliği onlar iç yağ katar, ekmek katar, soya katar Sivas köftesinde sadece tuz ve ettir. Sinirine kadar ayıklanmıştır. Yağ oranını ayarlamak için yüzde 25 kuzu eti kullanılır gerektiği zaman gerekmediği zaman kullanılmaz. Yani bu kalitesi yüksek bir ettir. Günlük Sivas'ta et tüketimi köfte olarak 10 tonun üzerindedir. Pandemiden sonra insanlar hasret kalmış daha fazla bir talep olduğu için günlük 10 tonun üzerindedir öyle tahmin ediyorum. Günlük 12-13 ton rahat Sivas'ta Sivas Köftesi tüketiliyor. Gurbetçilerimiz de özlemiş, gurbetçiler geldi ve hasret kalmışlar köfte ile özlem giderdiler, bu lezzetle buluştular ve hepsi de sağ olsunlar takdirlerine mazhar oldu" diye konuştu.

"Her izine geldiğimizde yiyorum"

Almanya'dan memleketi Sivas'a gelen gurbetçi Mehmet Erdoğan, ailesiyle birlikte her izne geldiklerinde köfte yemeye geldiklerini söyleyerek, "Korona bitti halkımız gelip Ahmet ustanın köftesinden yemek istiyor. Bizde çok memnunuz Sivas köftesinden her izine geldiğimizde yiyorum. Almanya'nın Frankfurt kentinde kalıyorum 50 yıldır Almanya'da yaşıyorum şimdi ise emekliyim. Çok şükür ailecek buraya geldik" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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