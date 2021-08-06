Cumhurbaşkanı Erdoğan: 46 ilde 214 orman yangını çıktı
|06 Ağustos 2021 23:08
|+Aa- Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesinin kontrol altına alındığını kaydetti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." ifadelerinin yanı sıra bir de görsele yer verdi.
Yangın söndürme çalışmalarına 18 amfibik uçak, 850 arazöz ve su tankeri, 57 helikopter, 150 iş makinesi, 9 insansız hava aracı ve 5 bin 250 personelin katıldığını aktaran Erdoğan, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, yurt dışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopterin de çalışmalara katılacağını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kılıçdaroğlu: Tanju Özcan'ın kararı doğru değil
06 Ağustos 2021 23:20
|Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
06 Ağustos 2021 22:15
|MEB: Bakanımız Özer'in kişisel sosyal medya hesabı yoktur
06 Ağustos 2021 21:50
|İsrail'den kiralanan uçaklar bugün Dalaman'a iniyor
06 Ağustos 2021 20:44
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
06 Ağustos 2021 19:48
|'Pakdemirli'yi protesto etti, gözaltına alındı' haberi yalanlandı
06 Ağustos 2021 19:39
|Polonya'dan yangınla mücadele eden Türkiye'ye destek
06 Ağustos 2021 18:19
|Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor
06 Ağustos 2021 17:07
|Akşener'den vatandaşa, 'Mahşerde senle görüşeceğiz' tepkisi
06 Ağustos 2021 16:54
|MEB Bakan yardımcısı Mustafa Safran istifa etti
06 Ağustos 2021 16:17