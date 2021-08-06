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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 75 milyon 630 bin 581'e ulaştı.
06 Ağustos 2021 23:19
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 75 milyon 630 bin 581'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 41 milyon 622 bin 422, ikinci doz aşı sayısı 28 milyon 548 bin 301 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 75 milyon 630 bin 581'e yükseldi.

İstanbul'da 13 milyon 821 bin 144, Ankara'da 6 milyon 32 bin 958, İzmir'de ise 5 milyon 26 bin 84 doz aşı yapıldı.

- 101 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 941 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,91 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

- "Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil"

Bakan Koca, ayrıca sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını belirtti.

Aşılama hızı ve performansın yüksek olduğunu vurgulayan Koca, "Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 milyon 570 bin olması." ifadelerini kullandı.

- "İlk önceliğim okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görevini Ziya Selçuk'tan devraldı. Özer, MEB'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."
Anadolu Ajansı
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