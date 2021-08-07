KTÜ, haber sonrasında sınavı iptal etti
aradeniz Teknik Üniversitesi, Anayasa konu başlığında kapsam dışına çıkıldığı gerekçesiyle, 31 Temmuz 2021 tarihinde, 11 üniversite için yapılan görevde yükselme sınavını iptal etti.
|07 Ağustos 2021 00:03
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Memurlar.net'te 2 Ağustos'ta yayımlanan haberde, Karadeniz Teknik Üniversitesinin yaptığı görevde yükselme sınavında, Anayasa konu başlığında kapsam dışına çıktığına dikkat çekilmişti.
KTÜ Sınav komisyonu geri bildirimler ve memurlar.net'te yer alan haber sonrasında toplanarak gerekli değerlendirmeleri yapmıştır.
Sınav kurulu Anayasa konu başlığında, kapsam dışına çıkıldığını tespit etmiş ve 31 Temmuz'da yapılan görevde yükselme sınavını iptal etmiştir.
Unvan değişikliği sınavı ise iptal edilmemiştir. Yeni görevde yükselme sınav 11 Eylül'de yapılacaktır.
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