Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı
|07 Ağustos 2021 01:30
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Pakdemirli, 28 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında 209 orman yangınının kontrol altında olduğunu, 5 ilde 13 orman yangınının devam ettiğini bildirdi.
Bakan Pakdemirli, 28 Temmuz - 5 Ağustos 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı. Çıkan yangınlardan 209 orman yangınının kontrol altına alındığını, 13 yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Muğla'da 15 yangından 8'i, Isparta'da 3 yangından 1'i, Aydın'da 3 yangında 2'si, Karabük'te 2 yangından 1'i ve Burdur'da 1 yangından 1'i devam ediyor.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Orman Kahramanları'nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Bir dönem daha devam etmeliler
07 Ağustos 2021 00:06
|7 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Ağustos 2021 00:02
|Kılıçdaroğlu: Tanju Özcan'ın kararı doğru değil
06 Ağustos 2021 23:20
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: 46 ilde 214 orman yangını çıktı
06 Ağustos 2021 23:08
|Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
06 Ağustos 2021 22:15
|MEB: Bakanımız Özer'in kişisel sosyal medya hesabı yoktur
06 Ağustos 2021 21:50
|İsrail'den kiralanan uçaklar bugün Dalaman'a iniyor
06 Ağustos 2021 20:44
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
06 Ağustos 2021 19:48
|'Pakdemirli'yi protesto etti, gözaltına alındı' haberi yalanlandı
06 Ağustos 2021 19:39
|Polonya'dan yangınla mücadele eden Türkiye'ye destek
06 Ağustos 2021 18:19