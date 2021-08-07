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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Benim partim beni nasıl durduracak?

Mültecilerin Bolu'dan ayrılması için yabancıların su faturalarına 10 kat zam yapmayı teklif eden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti içinden kendisine yöneltilen tepkilere yanıt verdi. Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mültecileri evine gönderme vaadini eleştiren Özcan, "Benim partim beni nasıl durduracak? Doğru söyledim diye benim partim beni durduracak mı? Durdurabilecek mi?" dedi.
07 Ağustos 2021 06:15
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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Benim partim beni nasıl durduracak?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderilen önergesi oylanamadı.

Özcan, toplantıda yaptığı konuşmada, konuyla ilgili komisyonun karar verebileceğini belirterek "Ben bu konuyu neden gündeme getirdim? Türkiye tartışsın diye. Bana batan bir şey mi vardı? Sorumlu bir vatandaş olarak söyledim bunları. Bunları söylerken halkın tercümanlığını yaptım." diye konuştu.

'Benim partim beni nasıl durduracak?'

Parti içinden kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Özcan, şunları kaydetti:

"Gücümü halktan, cesaretimi de Allah'tan alıyorum. Benim partim beni nasıl durduracak? Doğru söyledim diye benim partim beni durduracak mı? Durdurabilecek mi? İl başkanım beni kınamış. 'Belediye bize kapalı.' demiş, yani Cumhuriyet Halk Partisine kapalı... Ben yemin ettim Kur'an-ı Kerim üzerine tarafsız bir şekilde, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak, ayrım yapmadan Bolu'yu yöneteceğim diye. Ben partili belediye başkanı değilim. Ben rozetimi çıkardım."

Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti

Özcan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partisinin mültecilerle ilgili bir politikasının olmadığını söyleyerek "Benim partimin de bir politikası yok. Bizim genel başkan da çıkıyor '2 yıl içinde geri göndereceğiz' diyor. Nasıl göndereceksin altını doldurdun mu? Şu an da herhangi bir şey yok" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirmişti.
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