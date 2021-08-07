CNN aşı olmayan çalışanlarını işten kovdu
|07 Ağustos 2021 07:28
|+Aa- Yazdır
ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN International'da aşı olmayan üç çalışanın görevine son verildi. Şirket içerisinde çalışanlara gönderilen bir iç yazışmayla aşı olmayan üç çalışanın anlaşmalarının sonlandırılarak işten çıkarıldıkları bildirildi.
Gönderilen mesajda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yaptırılması konusunda sıfır tolerans gösterdiklerini ve her çalışanın aşı olmak zorunda olduğu ifade edildi. Kurum başkanı Jeff Zucker imzası taşıyan mesajda CNN çalışanlarının ofiste ya da sahada çalışan fark etmeksizin mutlaka aşı olmak zorunda olduklarını bildirdi. Zucker, "Haber, spor ve stüdyolarda çalışan her kim olursa olsun aşılanmak zorundadır. Bu konudaki tavrımızı aylardan beri net olarak ifade ediyoruz. Bu konuda bir kafa karışıklığı olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.
Dünya üzerindeki bazı şirketler gibi CNN de çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getirmişti. Ülkede artan Delta varyantı vakaları yüzünden şirket ofise dönüş tarihini de ekime kadar ertelediklerini açıklamıştı. Ancak bu kural iki doz aşısını tamamlayanlar için geçerli değil. CNN'in Los Angeles, Washington, ve Atlanta ofislerinde maske takma zorunluluğu da bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin artan nüfuzu Fransa'nın canını yakıyor
07 Ağustos 2021 06:50
|CNN, iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi
06 Ağustos 2021 22:26
|ABD nüfusunun yarısı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
06 Ağustos 2021 20:48
|Küresel Delta alarmı: Birçok ülkede kısıtlama gündemde
06 Ağustos 2021 06:50
|Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor
05 Ağustos 2021 22:28
|Yunanistan'da orman yangınlarına ordu müdahale edecek
05 Ağustos 2021 15:36
|Dera'daki direnişçiler: Türkiye garantör olsun
05 Ağustos 2021 08:06
|ABD, 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısını reddetti
04 Ağustos 2021 21:08
|Ülkeler, aşılama için vatandaşlarını para ile teşvik ediyor
03 Ağustos 2021 16:44
|Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi
03 Ağustos 2021 14:40