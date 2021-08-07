1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti

Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, bu kez geceyi evinde geçirdiği Esra Hankulu'nun ölü bulunmasından gözaltına alındı. Kendi odasında ağzından kan gelmiş halde ölü bulunan genç kadın, baba ocağı Çankırı'nın Alıca Köyü'nde defnedildi.
07 Ağustos 2021 07:35
+Aa- Yazdır
Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti

Esra Hankulu babasını 1 yaşında kaybettiği ortaya çıktı. Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan baba Ahmet Hankulu'nun (25) Şubat 1997'de Moğan Gölü'ne düştüğü, cansız bedenine 3 ay sonra ulaşılabildiği öğrenildi. Babasıyla aynı yaşta hayatını kaybeden Esra, baba hasretiyle büyüdü.

Zira ölümünden bir gün önce babasının mezarına gitmek için arkadaşları Fırat G. ile Dilan C.'yi evine çağırmıştı. Sosyal medyada ise babasının fotoğrafını paylaşarak onu çok sevdiğini ve özlediğini dile getirmişti. O gece evde Ümitcan Uygun da vardı.

Baba ocağında son yolculuğa uğurlanan genç kızın cenazesi baba Ahmet Hankulu'nun başucuna gömülürken ve mezarın başına ise gelin duvağı asıldı. Esra Hankulu, 5 yıl önce Çankırı'da severek nişanlandığı, evlilik hazırlığı yaptığı sevdiğini de trafik kazasında kaybetti.

SABAH'a konuşan Esra'nın amcası ve yengesi yürek yakan detaylar anlattı. Amca Kazım Hankulu, "Kardeşim öldüğünde 25 yaşındaydı. Esra 1 yaşında çocuktu. O dönem çok acılar çektik. İçimiz yandı. Şimdi de yeğenimi kaybettim. Aynı acıyı tekrar yaşadık. Ölürsem babamın yanına gömün derdi.

Sürekli bir baba hasreti yaşadı." diye konuştu. Amcası, "Olayın takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. Yenge Turçihan Hankulu ise, "Tertemiz bir kızdı. Çok akıllıydı. Baba özlemi ile yanar tutuşurdu. Ne olduysa 2-3 yıl içinde çevresi ve tanıştığı kişiler yüzünden oldu. Annesinden ayrı yaşıyordu." bilgisini verdi.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI: BENİ KARIŞTIRMAYIN

Ümitcan Uygun ve diğer iki şüphelinin emniyetteki ifadelerine SABAH ulaştı. Uygun'un, Esra'nın ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Uygun özetle şunları söyledi: "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bir şey farketmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur."

Furkan D. ise, Esra Hankulu'yu kız arkadaşı Dilan C. aracılığıyla tanıdığını, Esra ime Ümitcan'ın birlikteliklerinin Uygun'un cezaevine girmeden önce başladığını söyledi. Furkan D., "Cezaevindeyken de mektuplaşıyorlardı. Olay günü Esra ve Dilan C. alkol aldı. Eve gittiğimizde Esra çay demledi, pastayı kestik.

Esra birden ağlamaya başladı babamın mezarına gideceğim dedi, bu saatte gidilmez dedik. Sonra bir anda kitlendi ve düştü. Ümit, Dilan ve ben Esra'yı banyoya götürdük ayılması için soğuk su tuttuk kendine geldi. Sabah, Ümit'i arayarak, 'Kardeş kız mosmor olmuş gel yardımcı ol' dedim. O da 'Polisi ambulansı arayın beni ama beni karıştırmayın' dedi" diye konuştu.

Dilan C. de, Esra ile 9 ay önce sosyal medyada tanıştıklarını belirterek, "Ümitcan pasta yaptırdı. Ümit, Esra'ya kutlamaya katılamayacağını söyledi. Ben ve Esra şarap içmeye başladık. Esra, Ümit'i arayıp gelmesini istedi.

Furkan ile Ümit alkol almıyordu, Ümit bize 'siz kafayı buldunuz çorba içmeye gidelim' dedi. Daha sonra Esra'nın evine gittik. Esra kötüleşti. Hep birlikte banyoda suya tuttuk. Gözlerini açtı, kendine geldi. Canı çay istedi, demleyip içtik. Uyandığımda işim olduğunu ve gitmem gerektiğini söylemek için Esra'nın odasına gittim.

Esra'ya seslendim ama uyanmadı. Furkan Ümit'i arayarak haber verdi. Ümit işyerinde olduğunu ve gelemeyeceğini söyleyerek, 'Bir sıkıntı olduysa beni söylemeyin' diyerek telefonu kapattı. Ümit'in ses tonundan kurduğu cümleyi tehdit olarak algıladım."dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da yağmur sevinci
07 Ağustos 2021 09:35		 Orman yangınları ekolojik dengeyi de bozuyor
07 Ağustos 2021 09:14
Aşısız gençler ve delta varyantı hasta profilini değiştirmeye başladı
07 Ağustos 2021 09:07		 Yunanistan'dan gelen kül bulutu İstanbul'u sardı
07 Ağustos 2021 09:06
Sosyal medyada organize kara propaganda
07 Ağustos 2021 08:18		 Meteroloji uyardı: Yer yer çok kuvvetli yağış geliyor - Haritalı
07 Ağustos 2021 06:30
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06 Ağustos 2021 23:28		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
06 Ağustos 2021 23:19
'Delta varyantı orijinal virüse göre çok daha bulaşıcı'
06 Ağustos 2021 22:45		 Kazada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
06 Ağustos 2021 19:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:35 - Antalya'da yağmur sevinci09:20 - Kırıkkale'de 17 yaşındaki çocuğun sahte alkolden zehirlendi iddiası09:15 - Altın fiyatları tepe taklak oldu09:14 - Orman yangınları ekolojik dengeyi de bozuyor09:13 - Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?09:10 - 10 maddede tercihte tam isabet
09:07 - Aşısız gençler ve delta varyantı hasta profilini değiştirmeye başladı09:06 - Yunanistan'dan gelen kül bulutu İstanbul'u sardı09:05 - Van Valiliğinden 'düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama09:01 - TTB'den, 20'den fazla doktora aşı karşıtlığı için disiplin süreci08:50 - Aleyna Çakır'ın annesi isyan etti! 'O dışarıda oldukça daha çok kadının canı yanacak'08:35 - Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
08:20 - İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: Baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi08:18 - Sosyal medyada organize kara propaganda08:01 - Bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü07:50 - TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü07:35 - Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
07:28 - CNN aşı olmayan çalışanlarını işten kovdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Meteroloji uyardı: Yer yer çok kuvvetli yağış geliyor - Haritalı
Yusuf Güney, orman personeliyle ilgili şikayetini geri çekecek
TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü
Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Bir dönem daha devam etmeliler
KTÜ, haber sonrasında sınavı iptal etti
Türkiye'nin artan nüfuzu Fransa'nın canını yakıyor
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Benim partim beni nasıl durduracak?
Altın fiyatları tepe taklak oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eline sağlık 3
terminolojiye eklenen yeni ifadeler 2
telefon 2
kantaron yağı 2
telefonun şarjını üç güne çıkartmak 2
milli eğitim bakanlığı 5
kulaklıkla müzik dinleyememek 2
farenin bileği kızartması 2
diş fırçasını eğmek 1
evden işe işten eve 1
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 4 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul İsyon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam