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TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre icradan satılık arazi alan Mehmet İnanç Akcan (50), arazinin önceki sahibi Hasan D. (49) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayda saçmaların isabet ettiği cinayet şüphelinin kardeşi de hafif şekilde yaralandı.
07 Ağustos 2021 07:50
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TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü

Olay, saat 20.30 sıralarında Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türk Standardları Enstitüsü'nde (TSE) görevli Yüksek Fizik Mühendisi Mehmet İnanç Akcan, bir süre önce Nazilli ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde icradan ihasatışa sunulan incir bahçesi satın aldı. Ankara'dan satın aldığı incir bahçesine bakmaya gelen Akcan, arazinin eski sahipleri Mehmet D. ve ağabeyi Hasan D. ile karşılaştı. Arazinin eski sahipleri ile Akcan arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hasan D.'nin pompalı tüfekle ateş açması ile saçmaların isabet ettiği kardeşi Mehmet D. ile arazinin yeni sahibi Mehmet Akcan yaralandı. Hasan D., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekibi geldi.

Sağlık ebibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Akcan, ambulansta hayatını kaybetti. Akcan'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda hafif şekilde yaralanan Mehmet D. ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cinayet zanlısı Hasan D. ise suç aleti pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA
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