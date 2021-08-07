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İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: Baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi
İzmir'de kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada baba ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
|07 Ağustos 2021 08:20
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Alaşehir yönünden Kiraz istikametine seyreden H.L. yönetimindeki 16 AFT 394 plakalı silaj yüklü kamyon, Şemsiler Mahallesi yakınlarında Bekir Özkan (36) yönetimindeki 35 Z 2317 plakalı motosikletle çarpıştı.
Özkan kaza yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki kızı Neriman Özkan (5) ağır yaralandı.
Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü H.L. gözaltına alındı.Dövez, olay yeri yakınında av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı.
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