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Sosyal medyada organize kara propaganda

Sosyal medyada orman yangınlarına yönelik başlatılan soruşturmada kirli ittifak ortaya çıktı. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, "Algı operasyonlarına taviz vermeyeceğiz" dedi
07 Ağustos 2021 08:18
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Sosyal medyada organize kara propaganda

Yangınlarla el birliğiyle mücadele eden Türkiye'nin motivasyonunu kırmak ve mücadele azmini baltalamak için sosyal medyadan başlatılan kara propaganda tüm yönleriyle tespit edildi. Her defasında okyanus ötesinden Türkiye'yi karalamak için başlatılan operasyona maşalık eden HDP/PKK ve FETÖ gibi terör oluşumlarının bu seferki saldırısı da boşa çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Yalan haber ve sahte içerikleri yayan bu hesapların çoğunun, yaptıkları paylaşımlarını belli bir süre sonra silerek ya da konunun gündeme gelmesinin ardından kullanıcı adı değişikliği yaparak aynı metin ve görselleri tekrar tekrar paylaştığı gözlemlenmektedir" dedi.

TAVİZ VERİLMEYECEK

Twitter gibi sosyal medya ağlarının yöneticilerini de uyararak, "Ülkemize yönelik algı operasyonlarına hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" diyen Sayan, SABAH'a şu açıklamalarda bulundu:

YÖNTEMİ TESPİT EDİLDİ:

Ülkemize yönelik sosyal medya üzerinden toplum mühendisliğinin ürünü olan ve belirli odaklar tarafından üretilen yanlış veya çarpıtılmış bilgilerle insanımızın algılarıyla oynanmaya çalışılmaktadır. Çoğu anonim hesaplar üzerinden yapılan paylaşımların çoğunun aynı içerik ve görseller üzerinden ilerlediği anlaşılmıştır.

SORUMLU DAVRANMALILAR:

Gerekli müdahaleyi yapmayan sosyal ağlar da kendi politikalarıyla çelişmekte ve dezenformasyona sanal ortamda aracı olmaktadırlar. Sosyal ağ sağlayıcılar başta olmak üzere internet aktörlerinin yalan haber ve dezenformasyon bildirim politikalarını daha etkin hale getirmeleri, platformlarının manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullanılmasına müsaade etmemeleri konusunda sorumlu davranmaları gerekmektedir.

KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK

Bakan Yardımcısı Sayan, "Ülkemize yönelik algı operasyonlarına hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya şirketleri de bu kirli oyunlara ev sahipliği yapmamalı. Bilinmelidir ki sosyal ağların, kararları uygulamadıkları taktirde doğan zararların tazmini noktasında da sorumlulukları bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızı çarpıtılmış, kaynağı bilinmeyen, kaynağı yanlış verilen dezenformatif bilgiler konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum. Doğru gibi kurgulanan ama ülkemiz aleyhine sonuçlar doğuran kirli bilginin paylaşılmasının hukuki sonuçlar da doğuracağını hatırlatmak istiyorum. Bu örtülü operasyonlara karşı vatandaşlarımızın müteyakkız ve dikkatli olacağına inanıyorum" dedi.

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın tespitine göre, orman yangınları başladığı günden itibaren sosyal medya üzerinden sistemli bir şekilde Türkiye'ye yönelik karalama propagandası düzenlendi. Tespitlere göre propaganda içeriklerini barındıran hashtag ve paylaşımların yüzde 32'si FETÖ'cü, yüzde 23'ü marjinal sol, yüzde 18'i PKK, yüzde 12'si DHKP-C terör örgütüne bağlı hesaplar oldu. Paylaşımların yalnızca yüzde 15'inin bu saldırıyı başlatanların oyununa gelen genel kullanıcılardan oluştuğu görüldü.
Sabah
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