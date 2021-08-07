Aleyna Çakır'ın annesi isyan etti! 'O dışarıda oldukça daha çok kadının canı yanacak'
|07 Ağustos 2021 08:50
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Ankara'nın Mamak ilçesinde 25 yaşındaki Esra Hankulu, arkadaşları Furkan G. ve Dilan C.'yi arayarak babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı.
Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'te uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
Ağzından kan gelen kadın için ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri, genç kadının öldüğünü belirlerken Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C., gözaltına alındı.
'DAHA ÇOK CANLAR YANAR'
Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen ve Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan Sema Esen'in annesi Hatun Esen, Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili konuştu. Esen, "Serbest kaldığı süre daha çok canlar yanacak.
Tutuklu yargılanması için çok uğraştık olmadı. Uyuşturucudan hapse girdi ama onda da serbest kaldı. Bir can daha toprağın altına girerken o dışarda kalacak. Çocuklarımızı parayla kandırıp tuzağına düşürüyor.
Tek tek yok oluyorlar. Benim yavrumun tırnak izleri onun vücudunda çıktı. Allah'ın adaletine güveniyorum, onlar da kazdıkları kuyuya düşecekler" dedi.
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