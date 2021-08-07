10 maddede tercihte tam isabet

Üniversite tercihleri devam ederken, adayların tercih aşamasında olan bir adayın neye göre bir tercih stratejisi kuracağı oldukça önemli. Tercih sürecinin 3'üncü gününde nasıl bir tercih listesi hazırlayacağınızı, neyi dikkate alarak sıralama yapacağınızı iyi anlamalısınız. Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta 10 maddede doğru tercihin nasıl yapılması gerektiğini SABAH'a anlattı:

1 İYİ İNCELEYİN: Tercih kılavuzunu dikkatle inceleyin, yeni açılan üniversite ve programları gözden kaçırmayın. Aynı zamanda genel olarak tercihte bulunabilme koşullarını iyi inceleyin böylece eksik ve hatalı bilgiden oluşabilecek sorunları engelleyin.

2 MUTLAKA DESTEK ALIN: Tercihlerinizi oluştururken veya sonrasında bir uzmandan yardım alın. Çok kişiye danışmanız da kafanızı karıştıracaktır.

3 DOĞRU SIRALAMA YAPIN: Bir yükseköğretim programına yerleştikten sonra puanınız tutsa da alttaki başka tercihlere yerleşme şansınız yok. O nedenle tercihlerinizde istediğiniz programa öncelik vermelisiniz. Sonuçta 4'üncü tercihinizi kazandığınızda keşke 7'nci tercihim olsaydı demeyin.

4 SIRALAMALARA BAKIN: Tercihlerinizi istek sıranıza göre belirlerken kendi sıralamanız ile seçeceğiniz programa bir önceki yıl yerleşen en son kişinin sıralamasını karşılaştırın.

5 İSTEMEDİĞİNİZ TERCİHİ YAZMAYIN: Tercih listenizi size verilen tercih sayısı kadar doldurmak elbette yerleşme şansınızı artıracaktır fakat son tercihiniz de olsa istemediğiniz bir programa listenizde yer vermeyin. Yerleştiğinizde ve gitmek istemediğinizde, kayıt yaptırın veya yaptırmayın bir sonraki yıl OBP puanınız yarıya düşecektir.

6 OPSİYONLU SEÇİM: Listeniz çoğunlukla, 2020'ye ait sıralamalar dikkate alındığında daha çok kendi sıralamanızın yarısı kadar üstünde ve kendi sıralamanız kadar da altında olan programlardan oluşmalı. Örneğin 20 bininci olmuşsanız bir önceki yıl 10 bin ile 40 bin sıralamasına göre yerleşilebilen programlara daha çok yer vermelisiniz.

7 GENİŞ ARALIKTA TUTUN

Son bir iki tercihinizi ise sıralamanızın çok altında ama mutlaka gitmeyi isteyeceğiniz programlardan oluşturun. 1'inci tercihiniz ile son tercihiniz mümkün olduğunca puan ve sıralama bakımından geniş aralıkta yer almalıdır.

8 BURSLARI DİKKATE ALIN

Tercihlerinizde yer vereceğiniz üniversiteleri önceden görmeniz, oradaki öğrenci ve öğretim görevlileriyle sohbet etmeniz karar vermenizde önemli bir süreçtir. Böylece üniversitenin kılavuzda yer almayan bilgilerine ulaşma şansına sahip olurken özellikle vakıf üniversitelerinin farklı burs imkanlarını öğrenmiş olursunuz.

9 PUANIMIZ ÖNEMLİ: Merkezi yerleştirme sistemi sizi listenizde bulunan ve puanınızın yettiği ilk bölüme yerleştirecektir. Sizin sıralamanızdan çok yüksekte olan bir bölümü, kazanma şansınızın yüksek olduğu sıralamanıza denk bölümlerin önüne yazmak veya daha düşük sıralamalı bir programı daha yüksek sıralamalı bir programın üzerine yazmak şansınızı azaltmaz. Çünkü ÖSYM yerleştirme yaparken puanınızı dikkate alır. Puanı yüksek olan o programa önce girer.

10 ÖZEL KOŞULLARA DİKKAT

Kılavuzda da göreceğiniz gibi programların taban puan ve sıralama bilgisi dışında özel koşul ve açıklamalar sütunu da bulunmaktadır. Bunların dikkatle okunması son derece önemlidir. Aksi takdirde yerleşseniz dahi belirlenen koşulları sağlamazsanız ilgili programa kayıt yaptıramazsınız.

CEYDA KARAASLAN