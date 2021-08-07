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Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
07 Ağustos 2021 08:35
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.

Anadolu Ajansı
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