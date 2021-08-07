Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
|07 Ağustos 2021 08:35
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