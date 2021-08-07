Van Valiliğinden 'düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama
|07 Ağustos 2021 09:05
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Van Valiliği, alınan tedbirler sayesinde kentteki düzensiz göçmen sayısında yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında bir grup düzensiz göçmenin koştuğu görüntülerin yer aldığı videonun güncel bir olaymış gibi yansıtıldığı belirtildi.
Söz konusu görüntülerin yeni olmadığın ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:
"Bahse konu görüntülerin yeni olmayıp, geçtiğimiz haftalarda kolluk kuvvetlerimiz tarafından düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetler sırasında düzensiz göçmenlerin saklandığı bir eve yapılan operasyon neticesinde kaçmaya çalışan ve daha sonra yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderilen düzensiz göçmenlere ait görüntüler olduğu belirlenmiştir. Söz konusu operasyonlarda düzensiz göçmenlerin barındırıldığı tespit edilen 45 metruk bina ve eklentisi yıkılmış, tespit edilen diğer metruk binaların ise yıkımına devam edilmektedir."
Sınır hattında alınan ilave tedbirler ve güvenlik personeli takviyesi ile engelleme faaliyetlerinin kararlılıkla yürütüldüğü bildirilen açıklamada, düzensiz göç ile mücadele ve göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonların da hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.
Alınan tedbirler neticesinde kentte düzensiz göçmen sayısında yüzde 50'ye yakın düşüşün olduğu ifade edilen açıklamada, gerek sınır hattında gerekse kent genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin tam bir eşgüdüm ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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