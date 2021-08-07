Yunanistan'dan gelen kül bulutu İstanbul'u sardı
|07 Ağustos 2021 09:06
|+Aa- Yazdır
Yunanistan üzerinden gelen küller İstanbul'da kül bulutu oluşturdu. İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz" dedi.
İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir" ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Antalya'da yağmur sevinci
07 Ağustos 2021 09:35
|Orman yangınları ekolojik dengeyi de bozuyor
07 Ağustos 2021 09:14
|Aşısız gençler ve delta varyantı hasta profilini değiştirmeye başladı
07 Ağustos 2021 09:07
|Sosyal medyada organize kara propaganda
07 Ağustos 2021 08:18
|Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
07 Ağustos 2021 07:35
|Meteroloji uyardı: Yer yer çok kuvvetli yağış geliyor - Haritalı
07 Ağustos 2021 06:30
|Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06 Ağustos 2021 23:28
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
06 Ağustos 2021 23:19
|'Delta varyantı orijinal virüse göre çok daha bulaşıcı'
06 Ağustos 2021 22:45
|Kazada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
06 Ağustos 2021 19:13