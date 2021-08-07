Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
|07 Ağustos 2021 09:13
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Gazeteci Deniz Zeyrek bugünkü yazısında Ziya Selçuk'un görevden affına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ziya Selçuk'un, alt kadrosuna söz geçirememeye, dolayısıyla da Bakanlığı yönetememeye başladığını, yardımcılarının talimatlarını yerine getirmediğini belirten Zeyrak "Son atadığı iki daire (Özel Eğitim ve İnşaat Emlak) başkanının bizzat ilgili bakan yardımcısı tarafından göreve başlatılmaması, Selçuk için "havlu atma" anı oldu.Cumhurbaşkanına çıktığında yardımcılarına söz geçiremediğini anlatıp, "onlar kalacaksa eğer" kendisinin bırakmak istediğini bildirdi." dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tavrının ise "bırakın" yönünde olduğunu belirten Zeyrek "Türkiye'yi acıya boğan yangınlar olmasaydı "Ziya Selçuk istifa etti" haberini bir hafta ya da on gün önce duyacaktık." dedi.
Yeni bakan Mahmut Özer'in "ölçme değerlendirme" uzmanı olduğunu İslami STK'larla çok yakın ilişkiler kurduğunu söyleyen "Başka bir detay daha paylaşayım: Eğitim alanında da en güçlü sendikanın bağlı olduğu konfederasyon olan Memur Sen'in Başkanı Ali Yalçın da yeni bakan gibi Tokatlı." dedi.
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