Altın fiyatları tepe taklak oldu

ABD'de tarım dışı istihdam, yoğun iş gücüne ihtiyaç duyan hizmet sektöründe çalışanlara yönelik talebinin artmasıyla Temmuz ayında 943 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Artış ekonomik toparlanmanın yılın ikinci yarısının başında da hızını koruduğuna işaret etti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın dünkü açıklamasına göre işsizlik oranı ise yüzde 5.4 seviyesine geriledi. Geçen ay işsizlik oranı yüzde 5.9 olarak açıklanmıştı.

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla altının ons fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ons altın haziran ayını son beş yılın en kötü performansıyla kapattıktan sonra temmuzda yüzde 2.50 yükseliş göstermişti.

Ağustos ayına da iyi bir başlangıç yapan ons altın, sün sonunda yüzde 2.51'lik düşüşle 1.763 dolar seviyesine geriledi. Ons altındaki bu düşüşe rağmen, yurt içinde Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve doların güç kazanmasıyla gram altının fiyatındaki düşüş sınırlı kaldı. Gram altın yüzde 1,04'lük düşüşle günü 488 lira seviyesinden tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 488,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,80 liradan, 3 bin 220 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 241 liradan, 446 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450 liradan, 3 bin 147 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 167 liradan, bin 574 liradan alınan Yarım Ziynet bin 584 liradan ve 787 liradan alınan Çeyrek Ziynet 792 liradan satıldı.

Öte yandan, bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3, Dolar/TL yüzde 2,51, Euro/TL yüzde 1,64 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,89 değer kaybetti.