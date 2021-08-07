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Kırıkkale'de 17 yaşındaki çocuğun sahte alkolden zehirlendi iddiası
Kırıkkale'de 17 yaşındaki çocuk, sahte alkolden zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
|07 Ağustos 2021 09:20
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Kırıkkale'de iddiaya göre, 17 yaşındaki K.E, tükettiği sahte alkolden dolayı rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla belirtilen adrese sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 17 yaşındaki çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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