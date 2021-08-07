Antalya'da yağmur sevinci
|07 Ağustos 2021 09:35
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Antalya'da aralıklarla etkili olan sağanak sevinç yarattı.
Kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.
İşe giderken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.
Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanak etkili olması vatandaşları mutlu etti.
Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu ifade etti.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak.
Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.
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