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69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
07 Ağustos 2021 09:45
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

TOKYO'DA 'BUSE NAZ'LAR' TARİHE GEÇTİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yle, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar.

Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan ve Türk sporunun "Busenazları" olarak sosyal medyada da ilgi odağı olan iki boksör, aldıkları madalyalarla tarihe geçtiler.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadın sporcular bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, geçirdiğimiz bu zor günlerde yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı kutluyoru
Memurlar.Net
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