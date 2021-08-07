KPSS Alan Bilgisi Sınavı başladı
2021-Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Sınavlarından bir kısmı bugün başladı
|07 Ağustos 2021 10:40
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu başladı.
Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakikada verildi.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.
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