1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS Alan Bilgisi Sınavı başladı

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Sınavlarından bir kısmı bugün başladı
07 Ağustos 2021 10:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu başladı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakikada verildi.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
10 maddede tercihte tam isabet
07 Ağustos 2021 09:10		 YKS tercihleri yarın başlıyor
04 Ağustos 2021 11:21
Anadolu imam hatip liseleri YKS'de 7 bölgedeki kitlesel başarılarıyla öne çıktı
04 Ağustos 2021 11:20		 2021 YKS tercih süresi uzatıldı
03 Ağustos 2021 21:06
YKS'de barajı geçen öğrenciler avantajlı
03 Ağustos 2021 11:58		 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021' başladı
03 Ağustos 2021 11:39
Akdeniz Üniversitesinden, Azra Gülendam için taziye mesajı
02 Ağustos 2021 21:48		 Dört nala staj
31 Temmuz 2021 16:58
Anadolu Üniversitesi'nden öğrencilere iki yeni burs imkanı
31 Temmuz 2021 16:16		 'Altın Beyin' Yasmin'in büyük başarısı
31 Temmuz 2021 08:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Yangından etkilenen vatandaşlara tıbbi ve psikososyal destek hizmeti sağlanıyor12:30 - Bakan Hulusi Akar'dan yangınla mücadele açıklaması12:21 - Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı12:20 - 'Sopalı tedavi' şimdi otel ve araçlarda devam ediyor12:05 - Arsa fiyatları 5 bin liraydı, bir yol yapıldı 500 bin liraya uçtu12:00 - YÖK'ten, Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmet Mezunları için 'Üst Öğrenim' sayılmaz kararı
11:59 - Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti11:54 - Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu muhtarlarla buluştu11:51 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'İkinci doz aşı yapılmalı' uyarısı11:50 - Aksungur İHA 1000 uçuş saatini tamamladı11:49 - Kocaeli'de vatandaşlar araçlarını sağanak ve doluya karşı battaniyelerle korumaya çalıştı11:15 - Muğla'da 4 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
11:06 - Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor10:53 - Antalya'da denize giren genç boğuldu10:45 - Alanya'daki orman yangınlarında 107 ev zarar gördü10:40 - KPSS Alan Bilgisi Sınavı başladı10:35 - Mersin'de nehirde erkek cesedi bulundu
10:30 - İzmir'de yük treni raydan çıktı (İZBAN seferlerinde aksama)
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü
Meteroloji uyardı: Yer yer çok kuvvetli yağış geliyor - Haritalı
Yusuf Güney, orman personeliyle ilgili şikayetini geri çekecek
Altın fiyatları tepe taklak oldu
Türkiye'nin artan nüfuzu Fransa'nın canını yakıyor
Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor
Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti
Dul ve yetim maaşında eski eş ile sevgili ayrıntısı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
telefon 2
Büyücü 1
aşı deneyimleri 2
nane 1
seyrelti 1
kulaklıkla müzik dinleyememek 2
perfect english 2
radyodan maç dinlemek 1
Mola vermeden yazmak 1
muhabbet kuşu 3
SON İLANLAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tunceli Hozat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 4 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul İsyon 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam