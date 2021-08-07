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Mersin'de nehirde erkek cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
|07 Ağustos 2021 10:35
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Berdan Nehri Vefa Köprüsü mevkisinden geçen vatandaşlar, nehirde hareketsiz bir kişiyi görerek durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Yapılan incelemede E.K. olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
E.K'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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