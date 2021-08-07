Alanya'daki orman yangınlarında 107 ev zarar gördü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçedeki yangınlarda 107 evin zarar gördüğünü bildirdi.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gündoğmuş ilçesinden Alanya'ya sıçrayan yangınların 3 mahalle ve bir yaylada etkili olduğunu söyledi.

Yangının soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yücel, zor bir arazide ekiplerin alevlerle mücadele ettiğini dile getirdi.

Yangının turizm bölgesine kadar inme riskine karşı dağlık, tepelik ve dik yamaçta iş makineleriyle tampon bölge yapılarak alevlerin ilerleyişinin durdurulduğunu anlatan Yücel, "İtfaiye ve orman ekiplerinin desteğiyle yangının diğer bölgelere sıçramasını engelledik. Karadan ve havadan bölge korundu." dedi.

Yangının ilçede önemli bir hasara neden olduğunu belirten Yücel, "Bayır Mahallesi'nde 100, Güzelbağ Mahallesi'nde 7 evde hasar var. Yerel yönetim olarak vatandaşların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Devletimizin yardımlarıyla her şey eskiye dönecek."

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı (ALTİD) Burhan Sili ise yangının önüne geçilmesi için bölgede açılan tampon yolların alevlerin büyümesinin önüne geçtiğini, mücadelede büyük bir başarı elde edildiğini kaydetti.