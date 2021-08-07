Muğla'da 4 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
|07 Ağustos 2021 11:15
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Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 150 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.
Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.
Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.
Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.
Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve kandan müdahale ediyor.
Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 10 gündür süren yangının da söndürülmesi için çalışılıyor.
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