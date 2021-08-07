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Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor

Prof. Dr. Mahmut Özer'in adı bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı için geçiyordu. Sonunda önceki gece ataması gerçekleşti ve Milli Eğitim Bakanı oldu. Yükseköğretimi bilen, rektörlüğün ardından ÖSYM Başkanlığı da yapan Mahmut Özer, hayata geçirdiği ilk uygulamalar ve yaratıcı projeleriyle biliniyor
07 Ağustos 2021 11:06
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Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre: ÖSYM Başkanı olur olmaz o dönemde çok sayıda öğrenciyi mağdur eden "ÖSYM'de 15 dakika kuralını" kaldırdı, PISA sonuçlarını yerinde izleyerek çalışmalar yaptı. Bakan yardımcısı olduğu MEB'de özellikle gittikçe düşüşe geçen meslek liselerinin yıldızının parlamasına neden oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili çalışmalara da imza atan Prof. Dr. Mahmut Özer, titizliği ve çalışkanlığı ile tanınıyor. Mühendis olduğu için her çalışmasında ölçme ve değerlendirme formatı isteyen Bakan Özer, her aşamada süreçleri yakından takibi ile biliniyor. Bakan yardımcılarını da ölçme değerlendirme uzmanlarından seçen Bakan Özer'in önümüzdeki günlerde eğitim süreçleri ve okulların birbirine entegre edilmesi ile ilgili farklı projeleri olabilir.

YENİLİKLER OLABİLİR

ÖSYM Başkanlığı yaptığı dönemde lise sonrası yükseköğretime geçişle ilgili çalışmaları bulunan Bakan Özer, gelecek yıl yükseköğretime yönelik yeni bir geçiş sistemi açıklarsa şaşırmamalı. Özellikle mesleki teknik eğitim sonrası bir yıllık ön lisansla diploma alınmasını sağlamaya yönelik çalışmaları olan Özer'in "Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme ve Dönüşüm" adlı bir kitabı bulunuyor.

15 DAKİKA KURALINI BOZDU

Bakan Özer, ÖSYM Başkanlığı koltuğuna oturduğunda ilk olarak, çok sayıda öğrenciyi mağdur eden 09.45'ten sonra sınava öğrenci alınmama kararı nedeniyle 15 dakika yüzünden sınav hakkını kaybeden öğrencilerin yaşadığı sıkıntıya son verdi. Sınav saati olan 10.00'dan önce öğrencilerin sınava girebileceğini, ancak sonrasında hiçbir öğrencinin alınmayacağını açıkladı.

YARDIMCILARI DA EĞİTİMCİ

Bakan Mahmut Özer'in yardımcıları da eğitim kökenli. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, bakan yardımcısı olarak görev yapacaklar.

KONTENJANLARI YÜKSELTTİ

Özer, göreve geldiğinde MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri'nden sorumlu iken 81 ile Ölçme ve Değerlendirme merkezleri açılmasını sağlayarak okullar arasında başarı farkını azaltmak için çalışmalarda bulundu. Geçen yıl artan öğrenci sayısı nedeniyle liselere geçişte yüzde 40'ı aşkın kontenjan artışı ile soruna çözüm bulma yoluna gitti.

MESLEK LİSELERİNİN YILDIZINI PARLATTI

Özer'in ismini en çok duyuran çalışma da meslek liseleri oldu. Sektörle bütünleşen eğitim modeline örnek olarak ilk önce İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı, sonra İstanbul Sanayi Odası ile işbirliği çalışmaları yapıldı ardından diğer projeler geldi...
Hürriyet
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