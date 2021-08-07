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Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücü polis memuru Ramazan Esinti (38) hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
07 Ağustos 2021 11:59
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Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Çayırdüzü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Esinti yönetimindeki 23 LR 479 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Esinti'nin hayatını kaybettiğini belirledi, araçta bulunan eşi Resmi Gül ve çocukları Ayşe Zeynep ile Ahmet Aziz Esinti ise yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçtan çıkarılan Esinti'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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