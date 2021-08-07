Kocaeli'de vatandaşlar araçlarını sağanak ve doluya karşı battaniyelerle korumaya çalıştı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bazı vatandaşlar, araçlarını kuvvetli sağanak ve doludan korumak için battaniyelerle örttü.
|07 Ağustos 2021 11:49
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından hava sıcaklıklarının günlerdir yüksek olduğu kentte beklenen sağanak, dün gece etkisini gösterdi.
Karamürsel ilçesinde bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle örterek sağanak ve doludan korumaya çalıştı.
Bir vatandaşın aracının üzerine yatak ve "Seni seviyorum" yazılı battaniye koyması, ilginç görüntüler oluşturdu.
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