1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'İkinci doz aşı yapılmalı' uyarısı

"Tek aşı eşittir hiç aşı. Hiçbir aşı tipinde tek aşı yapılmaz. Bazıları tek dozu oluyor, ikinci dozu olmuyor. O zaman ilk aşı da boşuna yapılmış oluyor. Maddi ve manevi külfetin yanında sonuç da alamıyoruz. Aşılanma takvimi geçerse baştan başlamamız gerekiyor"
07 Ağustos 2021 11:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, salgının önüne geçmede tek doz aşının etkisi olmadığını belirterek ikinci ve üçüncü doz aşıyı da yaptırmanın büyük önem taşıdığını bildirdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, AA muhabirine, son 4 haftada vaka sayasının yüzde 200'ün üzerinde arttığına işaret ederek ağırlıklı olarak artışın Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde olduğunu aktardı.

"Bu artışın temel sebebi ikinci dozunu olmayanlar ya da hiç aşılanmamış olanlar." diyen Şener, hastalığı geçirip aşı olmayanların da önemli bir grubu oluşturduğunu söyledi. Şener, "Hastalığı atlattığı için korunduğunu zannediyor. Özellikle 60 yaş üstünde hastalığı sağ salim atlatıp sonra aşılanmaya gitmeyenlerde hastalık ölümcül seyredebilir. Doğal bağışık oluşuyor ama kalıcı bir antikor yanıtı olmuyor. O yüzden mutlaka salgın yaygın olduğu için, başka varyantlar olduğu için hastalığı atlatmış olsa bile aşı olmalı." dedi.

- "Tek aşı eşittir hiç aşı"

Sadece Kovid-19 aşılarında değil diğer aşılarda da iki dozun önemli olduğuna dikkati çeken Şener, "Tek aşı eşittir hiç aşı. Hiçbir aşı tipinde tek aşı yapılmaz. Bunun altını çizmemiz lazım. Bazıları tek dozu oluyor, ikinci dozu olmuyor. O zaman ilk aşı da boşuna olmuş oluyor. Maddi ve manevi külfetin yanında sonuç da alamıyoruz. Aşılanma takvimi geçerse baştan başlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şener, dünya genelinde de vaka sayılarının artığını belirterek "Sağlık personeli bence yüzde 100 aşılanmalı eğer özel bir durumu yoksa. Çünkü sağlık çalışanları Kovid-19 hastaları dışındaki hastalara da bakıyor. O yüzden farkına varmadan yayabilirler." diye konuştu.

Ailelerin en değerli varlıkları olan çocuklarını öğretmenlere emanet ettiğine değinen Şener, bu yüzden eğitim çalışanlarının da yüzde 100 aşılanması gerektiğini kaydetti.

Şener, İtalya ve Fransa'da öğretmenler için aşının zorunlu olma durumunun söz konusu olduğunu dile getirerek ABD'de de kamu çalışanlara zorunluğun eylülde geleceğini ifade etti. Dünya genelinde ülke ülke yeni kararların açıklandığını anlatan Şener, Türkiye'de ise zorlamadan ziyade ikna yolunun şu an için tercih edildiğini aktardı.

Şener, okulların açılmasıyla yüksek öğrenimde eğitim gören 3 milyondan fazla kişinin yer değiştireceğine işaret ederek doğacak riskleri ortadan kaldırmak adına aşılanmanın hızlanması gerektiğini vurguladı. Aşının belirli gruplarda zorunlu olması gerektiğini dile getiren Şener, bu konuda bir rehber hazırlanabileceğini aktardı.

- "Aşı olmuş kişi 1 birim virüs taşırken, aşısızlar 100 ile 1000 birim arası virüs taşıyor"

Aşı olanlarla olmayanlar arasında virüs yükü farklılığı bulunduğuna dikkati çeken Şener, "Aşı olmuş kişi 1 birim virüs taşırken, aşısızlar 100 ile 1000 birim arası virüs taşıyor. Bu kadar bir fark varken toplumu aşılı ve aşısız diye bölmeye gerek yok." şeklinde konuştu.

Eylül ayında okulların açılmasının planladığına işaret eden Şener, dünya genelinde 15-17 yaş grubunda da aşılamanın başladığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yangından etkilenen vatandaşlara tıbbi ve psikososyal destek hizmeti sağlanıyor
07 Ağustos 2021 12:45		 Aksungur İHA 1000 uçuş saatini tamamladı
07 Ağustos 2021 11:50
Kocaeli'de vatandaşlar araçlarını sağanak ve doluya karşı battaniyelerle korumaya çalıştı
07 Ağustos 2021 11:49		 İzmir'de yük treni raydan çıktı (İZBAN seferlerinde aksama)
07 Ağustos 2021 10:30
Leyla Bilginel Manavgat'ta yardım alan vatandaşları azarladı
07 Ağustos 2021 10:10		 'Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek'
07 Ağustos 2021 09:57
Mesaj ve maillerinizi sakın silmeyin, belge niteliğinde
07 Ağustos 2021 09:51		 Antalya'da yağmur sevinci
07 Ağustos 2021 09:35
Orman yangınları ekolojik dengeyi de bozuyor
07 Ağustos 2021 09:14		 Aşısız gençler ve delta varyantı hasta profilini değiştirmeye başladı
07 Ağustos 2021 09:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Yangından etkilenen vatandaşlara tıbbi ve psikososyal destek hizmeti sağlanıyor12:30 - Bakan Hulusi Akar'dan yangınla mücadele açıklaması12:21 - Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı12:20 - 'Sopalı tedavi' şimdi otel ve araçlarda devam ediyor12:05 - Arsa fiyatları 5 bin liraydı, bir yol yapıldı 500 bin liraya uçtu12:00 - YÖK'ten, Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmet Mezunları için 'Üst Öğrenim' sayılmaz kararı
11:59 - Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti11:54 - Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu muhtarlarla buluştu11:51 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'İkinci doz aşı yapılmalı' uyarısı11:50 - Aksungur İHA 1000 uçuş saatini tamamladı11:49 - Kocaeli'de vatandaşlar araçlarını sağanak ve doluya karşı battaniyelerle korumaya çalıştı11:15 - Muğla'da 4 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
11:06 - Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor10:53 - Antalya'da denize giren genç boğuldu10:45 - Alanya'daki orman yangınlarında 107 ev zarar gördü10:40 - KPSS Alan Bilgisi Sınavı başladı10:35 - Mersin'de nehirde erkek cesedi bulundu
10:30 - İzmir'de yük treni raydan çıktı (İZBAN seferlerinde aksama)
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
Esra Hankulu'nun acı hikayesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
TSE Mühendisi, icradan aldığı arsanın eski sahibi tarafından öldürüldü
Meteroloji uyardı: Yer yer çok kuvvetli yağış geliyor - Haritalı
Yusuf Güney, orman personeliyle ilgili şikayetini geri çekecek
Altın fiyatları tepe taklak oldu
Türkiye'nin artan nüfuzu Fransa'nın canını yakıyor
Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor
Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti
Dul ve yetim maaşında eski eş ile sevgili ayrıntısı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sayılarla aranın iyi olmaması 1
mandalinalar 3
kulaklıkla müzik dinleyememek 2
orman yangını 1
bostan korkuluğu 2
perfect english 2
ismini vermek istemeyen izleyici 2
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 1
Trabzon hurması 1
seyrelti 1
SON İLANLAR
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
İstanbul Aydos Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Bartın Hasbel Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Aybel 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 1 İşçi Alacak
Antalya Falez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet Geçici 8 İşçi Alacak
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Afyon Sultandağ Soğuk Hava Deposu Geçici 8 İşçi Alacak
Gaziantep Şehitkamil SYDV 6 sosyal İnceleme personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam