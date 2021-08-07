Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu muhtarlarla buluştu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki muhtarların da katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
|07 Ağustos 2021 11:54
|+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, şu ana kadar yapılan çalışmalarla ilgi sunum yaptı, AFAD ekipleri de çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ile Karaismailoğlu, yangın bölgesindeki son durumu, yaptıkları ziyaretleri ve çalışmalarını anlattı. Toplantı, yangından zarar gören mahallelerin muhtarlarının taleplerinin dinlenmesi ve son durumun değerlendirilmesiyle basına kapalı devam etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Hulusi Akar'dan yangınla mücadele açıklaması
07 Ağustos 2021 12:30
|Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
07 Ağustos 2021 09:13
|Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Benim partim beni nasıl durduracak?
07 Ağustos 2021 06:15
|Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı
07 Ağustos 2021 01:30
|Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Bir dönem daha devam etmeliler
07 Ağustos 2021 00:06
|7 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Ağustos 2021 00:02
|Kılıçdaroğlu: Tanju Özcan'ın kararı doğru değil
06 Ağustos 2021 23:20
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: 46 ilde 214 orman yangını çıktı
06 Ağustos 2021 23:08
|Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
06 Ağustos 2021 22:15
|MEB: Bakanımız Özer'in kişisel sosyal medya hesabı yoktur
06 Ağustos 2021 21:50