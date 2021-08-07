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Yangından etkilenen vatandaşlara tıbbi ve psikososyal destek hizmeti sağlanıyor

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Olgun Gündüz:- "Yangının başladığı ilk günden beri personelimizle sahadaydık. Antalya'daki yangında 21 ekip 120 kişiyle sahada vatandaşlarımıza psikososyal destek veriyoruz"- Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar:- "Kurduğumuz ekiple afetzedelerin hem sağlık problemlerini gideriyor hem de devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu gösteriyoruz"- "Belenobası Mahallesi'nde yaşayan Halim Demirtaş:"Herkes elini taşın altına koydu. Binlerce yardım geldi. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun"
07 Ağustos 2021 12:45
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Yangından etkilenen vatandaşlara tıbbi ve psikososyal destek hizmeti sağlanıyor

Antalya'nın bazı ilçelerinde 10 günlük mücadele sonucu kontrol altına alınan bölgelerdeki orman yangınından zarar gören vatandaşlara Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin tıbbi ve psikolojik hizmeti aralıksız sürüyor.

Manavgat, Gündoğmuş, Akseki, İbradı ve Alanya ilçelerinde bir yandan soğutma çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan yaraların sarılması için tüm kurumlar mücadele veriyor.

Sağlık Bakanlığının doktor, hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanından oluşan 6 kişilik ekip, önce muhtarlarla bir araya geliyor, ardından mahalle sakinlerinin genel sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra vatandaşları ziyaret ediyor.

Toplam 6 kişiden oluşan ekip, tıbbi desteğin yanı sıra ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların önlenmesi ve afetlerden etkilenenlerin normal yaşamlarına dönme sürecinin hızlandırılması için çalışma yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekipleri de Antalya ve Muğla başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği farklı illerde evlerini, hayvanlarını ve eşyaları kaybeden, psikolojileri olumsuz etkilenen vatandaşlarla buluşuyor.

- "Yangının meydana geldiği bütün bölgelerde bu hizmeti veriyoruz"

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Olgun Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının afet türlerinden biri olduğunu, bu süreçte vatandaşların travma yaşayabildiğini söyledi.

Yangından olumsuz etkilenen vatandaşların psikolojik sürecinin yönetilmesi gerektiğini belirten Gündüz, "Yangının başladığı ilk günden beri personelimizle sahadaydık. Antalya'daki yangında 21 ekip 120 kişiyle sahada vatandaşlarımıza psikososyal destek veriyoruz. Sadece burada değil, yangının meydana geldiği bütün bölgelerde bu hizmeti veriyoruz." dedi.

Gündüz, bu süreçte vatandaşların içinde bulundukları travmayı çok hızlı şekilde atlatıp normal yaşamlarına bir an önce dönmeleri için ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getirdi.

Yangından etkilenen çocuklarla ilgili ayrı çalışmalar yaptıklarına değinen Gündüz, yangından ve selden zarar gören vatandaşlara 5 bin personelle yaklaşık 10 bin kişiye psikososyal destek hizmeti götürdüklerini kaydetti.

- Göz taraması da gerçekleştiriliyor

Sahadaki çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar da mobil ekipler sayesinde yangından zarar gören vatandaşların hepsine hizmet vereceklerini belirtti.

Bölgede büyük bir afet yaşandığını, devletin desteğiyle yaraların hızlı şekilde sarılmaya çalışıldığını vurgulayan Çınar, "Kırsaldaki mahallelerimize gittiğimizde vatandaşlarımızla tek tek iletişim kuruyoruz. İlk olarak yangından etkilenme oranlarını tespit ediyoruz. Sıkıntısını tespit ettiğimiz vatandaşlara ilk müdahaleyi evinde yapıyoruz. Getirdiğimiz ilaçlarla tedavisini gerçekleştiriyoruz. Evinde muayenesini yapamadığımız vatandaşlarımızı ise ambulanslarımızla hastanelere sevk ediyoruz." diye konuştu.

Çınar, yangın esnasında oluşan aşırı sıcak ve küllerin göz sağlığını olumsuz etkilediğini, bu yüzden afetzedelerin hepsinin göz taramasının da yapıldığını dile getirdi.

- Vatandaşlar da hizmetten memnun

Belenobası Mahallesi'nde yaşayan Halim Demirtaş da ekiplerin mahallelerine gelerek tarama yapmasından memnun olduklarını söyledi.

Ömrünün geçtiği toprakların küle dönmesi sonucu duygusal anlar yaşayan Demirtaş, "Herkes elini taşın altına koydu. Binlerce yardım geldi. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun." dedi.
Anadolu Ajansı
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