'Sopalı tedavi' şimdi otel ve araçlarda devam ediyor
|07 Ağustos 2021 12:20
|+Aa- Yazdır
Başakşehir'de açtığı büro mühürlenen, kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak'ın sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçenlerle farklı noktalarda buluşarak sözde tedavisine devam ettiği öğrenildi. Mala Ali Kürdistani'nin adına açılan sosyal medya hesabına girenler, burada verilen numaraları aradıklarında randevu ayarlayacak kişilere ulaşıyor. Ancak randevu güven sağlayan kişilere veriliyor. Kürdistani'nin hastalarla araç ve otelde buluştuğu öne sürülürken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Başakşehir'de açtığı büro mühürlenen Mala Ali Kürdistani, sözde tedavisini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden İstanbul'da kaydettiği videolarını paylaşıp, hesaplar üzerinden randevu vermeyi sürdürüyor. Son paylaştığı videoda ise 'Various video messages from Turkish İstanbul' yani 'İstanbul'dan çeşitli mesajlar' yazması dikkat çekti. Videoda uzun süredir kullandığı 'Mala Ali Kürdistani' ismini de değiştirerek kendisine 'Dr. Ali Mahmud Hasan' dediği görüldü. Kalak'ın, sosyal medya üzerinden çok sayıda isim kullandığı tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre ofisinin mühürlenmesinin ardından Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavilerini dışarıda sürdürdüğü, sosyal medya üzerinden randevulaştıktan sonra sözde tedaviyi olmak için gelen kişilerle araçta ve otelde buluştuğu ifade edildi.
"HOCA ŞU AN İSTANBUL'DA"
Mala Ali Kürdistani'nin 'sopalı tedavi' için randevu oluşturduğu telefon numaralarına ulaşıldı. Kürdistani'nin asistanlarının çok temkinli davrandığı dikkat çekti. Arayanları Kürdistani'nin yönlendiren bir kişi muhabire "Hoca şu anda burada İstanbul'da. Başakşehir'de şu an kimse yok, randevu alanları tedavi etmeye devam ediyor. Randevu defteri var. O defterde ismi olmayanlar hoca tarafından bakılmıyor. Hoca İstanbul'da bazen gelenlere bakıyor, randevu olsa kesin bakar, randevu yoksa bakmaz" dedi.
'ŞİFA' İÇİN DEVE İDRARI İÇTİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI
Kürdistani'nin yıllar önce, sosyal medya üzerinden bir deve ile çektiği video ortaya çıktı. Videoda devenin idrarını demir bir kaba koyarak, bir başka sıvı ile karıştırdığı, ardından da o idrarı içtiği görüldü. İdrarlı tedaviyi başkalarına uyguladığı da düşünülüyor.
'Eli sopalı' sözde şifacıya baskın: Önünde uzun kuyruk olan ofis mühürlendi
Birçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak, Türkiye'ye gelerek ofis açtı. Kalak, Başakşehir'de açtığı ofiste 'kendi yöntemleri'ni uygulamaya devam edince şikayet yağdı. Kalak'ın ofisine, polis ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri baskın yaptı. Kalak'ın ofiste olmadığı belirlenirken, içerideki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 50 kişinin tedavi olmak için önünde beklediği ofis ise mühürlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı
07 Ağustos 2021 12:21
|Devrilen otomobildeki polis memuru hayatını kaybetti
07 Ağustos 2021 11:59
|Muğla'da 4 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor
07 Ağustos 2021 11:15
|Antalya'da denize giren genç boğuldu
07 Ağustos 2021 10:53
|Alanya'daki orman yangınlarında 107 ev zarar gördü
07 Ağustos 2021 10:45
|Mersin'de nehirde erkek cesedi bulundu
07 Ağustos 2021 10:35
|Üvey anneyi yaptığı paylaşım yaktı
07 Ağustos 2021 10:30
|Kırıkkale'de 17 yaşındaki çocuğun sahte alkolden zehirlendi iddiası
07 Ağustos 2021 09:20
|Aleyna Çakır'ın annesi isyan etti! 'O dışarıda oldukça daha çok kadının canı yanacak'
07 Ağustos 2021 08:50
|İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: Baba ve küçük kızı yaşamını yitirdi
07 Ağustos 2021 08:20