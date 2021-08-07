Bakan Pakdemirli: İki ilde altı noktada orman yangınları devam ediyor
|07 Ağustos 2021 13:02
|+Aa- Yazdır
Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 223 orman yangınından 217'sinin kontrol altına alındığını söyledi.
Pakdemirli, yangınlara 15 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 orman personeliyle müdahale edildiğini açıkladı.
Karabük, Burdur ve Adana'daki yangınların söndürüldüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor'' dedi.
Pakdemirli, ''Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından sıkıldı. Bir nevi yapay yağmurlama yapıldı'' diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, Marmaris, Seydikemer ve Yılanlı'da yangınların söndürüldüğünü duyurdu.
ORMAN YANGINLARINDA İL İL SON DURUM
MUĞLA
Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Yatağan'da yangın devam ediyor.
Bölgede devam eden yangınlar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen ekiplerin de katkılarıyla havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Dün öğleden sonra Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
ISPARTA
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 4 gün önce çıkan yangınla Bozdoğan'ın Altıntaş Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangınların etrafını çevirmişti. Karacasu ilçesinde 3 Ağustos'ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle Bereketli Mahallesi'nin bir bölümü tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Hulusi Akar'dan yangınla mücadele açıklaması
07 Ağustos 2021 12:30
|Bakanlar Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu muhtarlarla buluştu
07 Ağustos 2021 11:54
|Ziya Selçuk neden görevden affını istedi?
07 Ağustos 2021 09:13
|Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Benim partim beni nasıl durduracak?
07 Ağustos 2021 06:15
|Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı
07 Ağustos 2021 01:30
|Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Bir dönem daha devam etmeliler
07 Ağustos 2021 00:06
|7 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Ağustos 2021 00:02
|Kılıçdaroğlu: Tanju Özcan'ın kararı doğru değil
06 Ağustos 2021 23:20
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: 46 ilde 214 orman yangını çıktı
06 Ağustos 2021 23:08
|Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su mecliste oylanamadı
06 Ağustos 2021 22:15