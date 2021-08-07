Cihat Yaycı: Yangınları PKK üstlendi FETÖ tepki gösterince tweetler silindi

Emekli Amiral Cihat Yaycı, Youtube üzerinden videolu paylaşımda orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Terör örgütünün PKK'nın çocuk istismarı konusunda alışıla geldik bir tarzları olduğunu dile getiren Yaycı, "Terör örgütü PKK yangınları bu yangınları üstlendiğinde Almanya'ya kaçmış baş vatan hainleri tarafından bizim Türk Degs twitter hesabını takip ederseniz, orada göreceksiniz. FETÖ'cü hainler tarafından PKK tenkit edildi.

"Türk Degs olarak bunları tespit ettik ve kamuoyuna duyurduk"

'Üstlenmenin zamanı mıydı? Türk devleti acz içine düşmüştü tam da yıkılmak üzereydi, iyi halt yediniz' diye amiyane tabiriyle fırçalar atılmış ve terör örgütü sahiplenme tweetini ve yazılarını silmiştir. Ancak biz Türk Degs olarak bunları tespit ettik ve bunları kamuoyuna duyurduk" İfadelerini kullandı.

"İklim değişikliği söylemi PKK ve FETÖ'ya yarar"

Yaycı, "Türkiye'de bir çevre terörü gerçeği vardır. Bunu iklim değişikliği şeklinde açıklamak, PKK, vatan hainleri ve FETÖ'nün söylemidir. Hedef iktidar değil, devlettir. Biz devletten yanayız." dedi.

"Yangınlarda devletin düşeceği ima edilmektedir"

Yaycı sözlerine şöyle devam etti: Bugün Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü hedeftedir. Bunu da 'çevre terörü' ile yapmaktalar ve açıkça söylemektedirler. Bu yangınlarla 'devletin düşeceği' ima edilmektedir. Devletin aciz kaldığı, vatandaşını koruyamadığı söylenmek istenmektedir.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (World Wildlife Fund) yangın raporuna göre yangınların sadece yüzde 4'ünün doğal yollarla çıktığını söyleyen emekli Amiral Cihat Yaycı, "O nedenle iklim değişikliği nedeniyle yangının çıktığı sözleri, bilimsel dayanaktan yoksundur. Bugün yanan orman miktarı, Türkiye'nin 10 senede yanmış olandan daha fazlası ve bu çok acıdır." şeklinde konuştu.

FETÖ-Yunanistan işbirliği

PKK'nın Yunanistan'ın Lavrion kentinde kampı olduğunu belirten Yaycı, bütün firari FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçmasının da tesadüf olmadığını söyledi.

Yaycı, "FETÖ elebaşı, 'Yunanistan kardeşliğini ispatlamıştır' dedi. Yunanistan isminin tarihe gümüş harflerle yazılacağını söyledi." diye konuştu.

Türkiye'de Kürt kökenli yurttaşların PKK ile eşleştirildiğini de sözlerine ekleyen Yaycı, "Bizdeki Türk tanımı anayasal vatandaşlıktır. Sakın oyuna gelmeyelim. PKK bir terör örgütüdür. PKK, Kürt kökenli kardeşlerimizi kesinlikle temsil etmez." dedi.