Şile ve Beykoz'da deniz yasağı
İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçelerinde bugün sağanak yağış bekleniyor. Dalga yüksekliğinin iki buçuk metreye kadar çıkacağı tahmin edilen iki ilçede denize girmek bugün için yasaklandı
|07 Ağustos 2021 12:59
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İstanbul'da Şile ve Beykoz kaymakamlıkları beklenen yağışlarla ilgili bilgilendirme yaptı ve uyarılarda bulundu.
İki ilçede bugün öğleden sonra sağanak yağış ve şiddetli rüzgar bekleniyor.
Bu doğrultuda dalga yüksekliğinin de iki buçuk metreye çıkabileceği öngörülüyor.
Can güvenliği nedeniyle Şile ve Beykoz'da bugün denize girmek yas
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