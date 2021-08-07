60 yaşını dolduran doktorlarla ilgili yeni düzenleme
|07 Ağustos 2021 13:25
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlara ilişkin maddede yapılan düzenleme ile 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek.
Ayrıca bu kapsamda çalışan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12'nci maddesine uygun olmak kaydıyla planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilecek. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilecek.
Emekli olan tabipler aynı şekilde çalışmaya devam edecek
Bu kapsamda, çalışan ve kadrosuzluk nedeniyle emekli olan tabipler de aynı şekilde çalışmayı sürdürebilecek.
Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam edecek.
Öte yandan "Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de aynı şekilde düzenlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tokyo'da 75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
07 Ağustos 2021 15:00
|Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor
07 Ağustos 2021 14:26
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti
07 Ağustos 2021 14:25
|'Yüz yüze eğitim' hedefi için '12-15 yaş' grubuna aşı kararı alınacak
07 Ağustos 2021 14:10
|Yeni evlenen çift, gelinlik ve damatlıkla Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
07 Ağustos 2021 13:59
|Meteorolojiden Van, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı
07 Ağustos 2021 13:40
|Bursa'da halk otobüsü şoförü araçta fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
07 Ağustos 2021 13:36
|Yangından etkilenen vatandaşlara tıbbi ve psikososyal destek hizmeti sağlanıyor
07 Ağustos 2021 12:45
|Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'İkinci doz aşı yapılmalı' uyarısı
07 Ağustos 2021 11:51
|Aksungur İHA 1000 uçuş saatini tamamladı
07 Ağustos 2021 11:50