Bursa'da halk otobüsü şoförü araçta fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan genci güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.
|07 Ağustos 2021 13:36
|+Aa- Yazdır
Mesudiye Mahallesi'nden Umut Demirbaş yönetimindeki 16 M 06039 plakalı halk otobüsüne binen Fatih Canbolat (17), yolculuk sırasında aniden fenalaştı.
Bunun üzerine aracı durduran Demirbaş, otobüsteki Lokman Kahriman ile fenalaşan gence müdahale etti, ardından rotasını İnegöl Devlet Hastanesine çevirdi.
Otobüsten indirilerek sedyeyle hastaneye taşınan Canbolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Umut Demirbaş,"Bu, zaten bizim insanlık görevimiz. Gerçekten ben çok korktum. Keşke elimden daha çok şey gelseydi. Araçta tur esnasında rahatsızlandı, anca yetiştirebildim." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tokyo'da 75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
07 Ağustos 2021 15:00
|Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürüyor
07 Ağustos 2021 14:26
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti
07 Ağustos 2021 14:25
|'Yüz yüze eğitim' hedefi için '12-15 yaş' grubuna aşı kararı alınacak
07 Ağustos 2021 14:10
|Yeni evlenen çift, gelinlik ve damatlıkla Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti
07 Ağustos 2021 13:59
|Meteorolojiden Van, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı
07 Ağustos 2021 13:40
|60 yaşını dolduran doktorlarla ilgili yeni düzenleme
07 Ağustos 2021 13:25
|Yangından etkilenen vatandaşlara tıbbi ve psikososyal destek hizmeti sağlanıyor
07 Ağustos 2021 12:45
|Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'İkinci doz aşı yapılmalı' uyarısı
07 Ağustos 2021 11:51
|Aksungur İHA 1000 uçuş saatini tamamladı
07 Ağustos 2021 11:50