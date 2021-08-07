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Yeni evlenen çift, gelinlik ve damatlıkla Azra Gülendam'ın ailesini ziyaret etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kevser ve Göksel Bülbül çifti, düğünlerinin hemen ardından gelinlik ve damatlıkla Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
07 Ağustos 2021 13:59
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Dervişpaşa Mahallesi'ndeki cenaze evine gelen çift, anne Mezide ve baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı diledi. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen ve Azra Gülendam için dua eden Bülbül çiftinin dini nikahını ise Azra Gülendam'ın amcası Bülent Haytaoğlu kıydı.

Damadın annesi Sibel Bülbül, AA muhabirine, Azra'nın ailesiyle komşu olduklarını ve onlardan müsaade isteyerek düğünlerini yaptıklarını söyledi.

Mezide ve Mustafa Haytaoğlu'na teşekkür eden Bülbül, "Düğün için hazırlanan davetiyeleri dağıtmıştım. Sağ olsunlar izin verdiler. Düğünü yaptık ve oğlumla gelinimi evime götürmeden taziye yerine getirdim. Hem acılarını paylaştık hem de çocuklarımın dini nikahlarını da burada yaptım." dedi.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Şüpheli M.M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Kadirli ilçesindeki törenin ardından toprağa verilmişti.
Anadolu Ajansı
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